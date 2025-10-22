Escursione al Parco di Rauccio

Siamo felici di invitarvi a partecipare alla seconda escursione organizzata dal progetto di Servizio Civile Ambientale della Rete Sale Della Terra "Cammini Generativi", che si svolgerà nel Parco di Rauccio?? Data: 25 Ottobre 2025? Luogo: Parco Regionale Bosco e Paludi di Rauccio? Orario: 9. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

