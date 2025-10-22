Il campionato dei giallorossi procede tutto sommato ancora sotto una buona stella, ma le difficoltà in costruzione di gioco e in attacco procurano a Gasperini qualche grattacapo di troppo. La missione recupero-Pellegrini, le aspettative su Bailey e il poco spazio concesso a Pisilli: di questo e altro abbiamo discusso in esclusiva con Paolo Baldieri. L’ex-giocatore da più di 40 presenze in stagioni intermittenti in giallorosso tra ‘81 e ‘90 si racconta: la promozione in prima squadra al fianco di Giannini, il mito Falcao e quel battibecco in partitella tra Liedholm e Pruzzo per “causa sua. “ I valori della rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - ESCLUSIVA, Paolo Baldieri: la Roma di ieri e di oggi, dagli anni di Liedholm alla squadra di Gasp