Esce di casa e scompare giovane ritrovato in una scarpata dopo 36 ore | Ferito ma vivo giallo a Popoli Terme

Per quasi 36 ore nessuno ha saputo che fine avesse fatto. Andrea D.P., 25enne residente a Popoli Terme scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo. Una volta rintracciato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato con l'elisoccorso all’Ospedale di Pescara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Cagliari perde 2-0 in casa contro il Bologna “Una batosta che fa male… Il Cagliari esce sconfitto 0-2 in casa contro il Bologna FC, che ha sfruttato i momenti decisivi e ha colpito quando ha potuto. “C’è stata la reazione, l’atteggiamento giusto, ma sono m - facebook.com Vai su Facebook

Il momento in cui la gente esce di casa https://repubblica.it/rubriche/invece-concita/2025/10/19/news/il_momento_in_cui_la_gente_esce_di_casa_invece_concita_domenica_19_ottobre_2025-424922212/?rss&ref=twhr… @concitadeg #invececoncita - X Vai su X

Esce di casa e scompare, giovane ritrovato in una scarpata dopo 36 ore: “Ferito ma vivo”, giallo a Popoli Terme - , 25enne residente a Popoli Terme scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo ... Scrive fanpage.it

Esce di casa e scompare: ore d'ansia per Samuele, poi il lieto fine - Lo ha annunciato sui social, nel tardo pomeriggio di lunedì 13 ottobre, il sindaco di Montirone Filippo Spagnoli: "Samuele è stato ritrovato a Brescia ... Lo riporta bresciatoday.it

Studente esce di casa e scompare, Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci” - È quanto accaduto a un ragazzo di 19 anni che vive a Roma come fuorisede per frequentare l'università a Roma. Si legge su fanpage.it