Esce di casa e scompare giovane ritrovato in una scarpata dopo 36 ore | Ferito ma vivo giallo a Popoli Terme

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quasi 36 ore nessuno ha saputo che fine avesse fatto. Andrea D.P., 25enne residente a Popoli Terme scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo. Una volta rintracciato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato con l'elisoccorso all’Ospedale di Pescara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

esce casa scompare giovaneEsce di casa e scompare, giovane ritrovato in una scarpata dopo 36 ore: “Ferito ma vivo”, giallo a Popoli Terme - , 25enne residente a Popoli Terme scomparso nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato ritrovato in una scarpata, ferito ma vivo ... Scrive fanpage.it

esce casa scompare giovaneEsce di casa e scompare: ore d'ansia per Samuele, poi il lieto fine - Lo ha annunciato sui social, nel tardo pomeriggio di lunedì 13 ottobre, il sindaco di Montirone Filippo Spagnoli: "Samuele è stato ritrovato a Brescia ... Lo riporta bresciatoday.it

esce casa scompare giovaneStudente esce di casa e scompare, Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci” - È quanto accaduto a un ragazzo di 19 anni che vive a Roma come fuorisede per frequentare l'università a Roma. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Casa Scompare Giovane