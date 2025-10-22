Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli anche per gli animali sabato 25 e domenica 26 ottobre

Il prossimo weekend tornano le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro: visite, esami e consulenze mediche gratis per la cittadinanza, ma anche per gli animali domestici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Prenota i tuoi esami, visite e prestazioni strumentali e pagare i ticket sanitari QUI al CUP della nostra farmacia. Puoi anche cambiare il medico di base(RICORDA LA TESSERA SANITARIA!) - facebook.com Vai su Facebook

Visite o esami? Con Casagit Salute hai centinaia di strutture convenzionate in tutta Italia. Scopri cosa significa accesso "in forma diretta" e "in forma indiretta" e leggi la guida completa qui https://bit.ly/StruttureCasagit… - X Vai su X

Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli, anche per gli animali, sabato 25 e domenica 26 ottobre - Il prossimo weekend tornano le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro: visite, esami e consulenze mediche gratis per la ... Segnala fanpage.it

Patente a 17 anni, c'è il via libera: come cambiano l'esame di guida, le visite mediche e le sanzioni - Il Parlamento Ue ha approvato una revisione delle norme sulle patenti di guida che riguarda neopatentati, patente digitale e decisioni di ritiro della patente. Come scrive leggo.it

Napoli, “Salute per tutti” in piazza Plebiscito: «Due giorni di esami e visite gratuite» - Si svolgerà il 26 e 27 ottobre in piazza del Plebiscito la quarta edizione di “Salute ... Segnala ilmattino.it