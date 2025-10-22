Ermal Meta torna con il nuovo singolo Io ti conosco
Io ti conosco è il nuovo singolo di Ermal Meta in cui racconta la bellezza dell’amore autentico che arriva quasi per caso e cambia la vita. Dopo il successo del tour estivo e del suo secondo romanzo Le camelie invernali, arriva il 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio Io ti conosco (Columbia RecordsSony Music), il nuovo singolo di Ermal Meta. Con la poesia e la sensibilità che lo rendono uno dei cantautori più amati e stimati del panorama musicale italiano, Ermal Meta racconta in questo brano la bellezza dell’amore autentico che arriva quasi per caso e cambia la vita (“non ti ho vista nemmeno arrivare, mi sei scivolata tra la schiena e il cuore” ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
