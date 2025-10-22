Erano il terrore dei benzinai | stanata banda di rapinatori
Questa mattina la polizia ha arrestato due soggetti di 34 e 30 anni, per i reati di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione. Il 3 Settembre 2025, tra le ore 19:30 e le ore 21:30, due uomini, a bordo di un’automobile, con il volto travisato da maschere raffiguranti una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
