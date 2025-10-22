Epidemia di scabbia nella casa di riposo di Rivarolo Canavese | 14 casi accertati di cui otto tra il personale

Quattordici casi di scabbia, sei tra gli ospiti e otto tra il personale, sono stati diagnosticati nel corso del mese di ottobre 2025 alla casa di riposo San Francesco, nell'omonima via di Rivarolo Canavese. Per tutti è stata disposta la profilassi del caso e tutti sono in via di guarigione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scabbia in una scuola di Vittoria ma si continua a fare lezioni normalmente ad entrare nelle aule come nulla fosse al caso , disinfestazione dal 26 settembre che si aspetta il tempo che le uova di incubazione della scabbia si solidificano per bene . Ogni Genitor - facebook.com Vai su Facebook

RIVAROLO CANAVESE – Scabbia alla Casa di Riposo San Francesco; 14 contagi - Sono 14 e in via di guarigione; difatti la profilassi è iniziata nei giorni ... Riporta obiettivonews.it

Scabbia nella casa di riposo. Nessun altro è rimasto contagiato - L'Igiene pubblica ha eseguito una verifica alla casa di riposo Buris Lodigiani di Luzzara dopo un caso di scabbia, escludendo ulteriori contagi tra ospiti e personale. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Casi sospetti di scabbia nella casa di riposo di Muggia - Alla casa di riposo di Muggia sono stati rilevati alcuni casi sospetti di scabbia tra gli ospiti della struttura. Segnala ansa.it