Enzo Iacchetti in tutte le sue sfumature | Non sono mai stato un pompiere Pacifico ma incendiario

Idealmente si rivede nel primo Rocky Balboa, “senza muscoli”, “perchè non vince, ma si rialza sanguinante. Un bel simbolo per me”. Maurizio Costanzo? “Come un padre”. La vita privata? “Sono single, ho una buona reversibile”. Comico e profondo allo stesso tempo. Enzo Iacchetti, in tutte le sue. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

