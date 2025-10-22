Entra in un ristorante con un coltello in mano e semina il panico tra i clienti | denunciato 40enne

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un uomo di 40 anni, di origini straniere, per “minacce” e “porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere”.Una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio è stata dirottata, in collaborazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

