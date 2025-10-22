Enteromix | il vaccino contro il cancro della Russia si sperimenta in Europa
Si chiama Enteromix ed è il vaccino russo contro i tumori. È facile da produrre: bastano 7 giorni di laboratorio. Viene provato sulle metastasi da melanoma o da cancro al colon. Dove? In Serbia. Grazia a un accordo tra Vladimir Putin e Aleksandar Vucic. Un gruppo di lavoro distribuirà le prime dosi già nel 2026. Saranno preparate all’ospedale Torlak di Belgrado. E saranno «destinate anche a malati provenienti dal resto d’ Europa ». La diplomazia dei vaccini. Putin e Vucic si erano già accordati ai tempi del Covid sullo Sputnik. Quando ancora non era partita l’onda No Vax, non esistevano altri rimedi. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Corriere della Sera. . Serbo vostro. Il governo di Belgrado annuncia che sarà il primo al mondo a sperimentare il nuovo vaccino russo contro i tumori. Il ministro per la Cooperazione economica Nenad Popovic dice che l’Enteromix, messo a punto dal Centro di - facebook.com Vai su Facebook
La Russia vara un «rivoluzionario» vaccino anti cancro. E la Serbia si offre come «cavia» europea (dopo il flop di Sputnik) - Nell'ennesima prova della «diplomazia dei vaccini», la Russia di Putin trova una sponda europea nella Serbia di Vucic: l'Enteromix combinerebbe il materiale genetico del paziente col tessuto tumorale ... Riporta corriere.it
Enteromix: il vaccino contro il cancro della Russia si sperimenta in Europa - Le dosi «destinate anche a malati provenienti dal resto d’Europa» L'articolo Enteromix: il vaccino contro il cancro del ... Da msn.com
Enteromix: il nuovo vaccino russo contro il c@ncro, tra speranze e scetticismo scientifico - Il nuovo trattamento russo Enteromix promette una innovazione nelle terapie antitumorali grazie all’intelligenza artificiale e alla personalizzazione in soli sette giorni. Da news.fidelityhouse.eu