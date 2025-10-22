Enteromix | il vaccino contro il cancro della Russia si sperimenta in Europa

Si chiama Enteromix ed è il vaccino russo contro i tumori. È facile da produrre: bastano 7 giorni di laboratorio. Viene provato sulle metastasi da melanoma o da cancro al colon. Dove? In Serbia. Grazia a un accordo tra Vladimir Putin e Aleksandar Vucic. Un gruppo di lavoro distribuirà le prime dosi già nel 2026. Saranno preparate all’ospedale Torlak di Belgrado. E saranno «destinate anche a malati provenienti dal resto d’ Europa ». La diplomazia dei vaccini. Putin e Vucic si erano già accordati ai tempi del Covid sullo Sputnik. Quando ancora non era partita l’onda No Vax, non esistevano altri rimedi. 🔗 Leggi su Open.online