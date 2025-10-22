Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni sulla ex | Mi distruggeva casa ma non l'ho picchiata

Il giornalista tv Enrico Varriale, condannato a 10 mesi con pena sospesa per stalking e lesioni sulla ex, si è difeso in aula rispondendo alle domande di pm e avvocati: "Lei mi ha distrutto casa, ho cercato di fermarla, ma non l'ho picchiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per giusta causa ed è sotto processo: avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi - facebook.com Vai su Facebook

Enrico Varriale fa causa alla Rai: «Per 4 anni mi hanno impedito di lavorare» - X Vai su X

Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni sulla ex: “Mi distruggeva casa, ma non l’ho picchiata” - Il giornalista tv Enrico Varriale, condannato a 10 mesi con pena sospesa per stalking e lesioni sulla ex, si è difeso in aula rispondendo alle domande ... Si legge su fanpage.it

Stalking e lesioni, Varriale racconta la sua versione: «Non sono un violento» - Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, ha raccontato oggi in aula la sua versione dei fatti nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate ai danni della sua ex ... Si legge su ilovepalermocalcio.com

Varriale si difende in aula: «La mia ex folle di gelosia, distruggeva la mia casa ma io non l’ho mai colpita» - Enrico Varriale racconta la sua verità: «La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato ... Si legge su ilmattino.it