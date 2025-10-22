Enrico Varriale a processo per stalking | Lei folle di gelosia mi distruggeva casa Non l' ho colpita

"La sera dell'8 dicembre 2021 ero in casa con un'amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l'ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it

