Un altro corteo "a sostegno del popolo palestinese" invade il centro. Perché per "l’unica pace" possibile, per i 400 manifestanti scesi in piazza del Nettuno, bisogna "fermare Israele e Usa". L’ennesima mobilitazione pro-Pal, indetta dai Giovani Palestinesi e sostenuta dai collettivi Cambiare Rotta, Cua e Plat, e Potere al Popolo, arriva dopo "l’illusione del cessate il fuoco", raggiunto al Cairo "da una comunità imperialista internazionale che ha interesse a salvare il sionismo e se stessa – rivendicano al megafono –. Dobbiamo organizzarci per prevenire che il sionismo continui l’operazione di pulizia etnica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ennesimo corteo pro Pal, viali di nuovo bloccati