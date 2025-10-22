Ennesimo corteo pro Pal viali di nuovo bloccati
Un altro corteo "a sostegno del popolo palestinese" invade il centro. Perché per "l’unica pace" possibile, per i 400 manifestanti scesi in piazza del Nettuno, bisogna "fermare Israele e Usa". L’ennesima mobilitazione pro-Pal, indetta dai Giovani Palestinesi e sostenuta dai collettivi Cambiare Rotta, Cua e Plat, e Potere al Popolo, arriva dopo "l’illusione del cessate il fuoco", raggiunto al Cairo "da una comunità imperialista internazionale che ha interesse a salvare il sionismo e se stessa – rivendicano al megafono –. Dobbiamo organizzarci per prevenire che il sionismo continui l’operazione di pulizia etnica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Non siamo più disposti a prendere mazzate". La rabbia dei poliziotti dopo l’ennesimo corteo pro Pal - il Giornale - X Vai su X
USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . DIRETTA Lavoratori Jabil in corteo verso il ministero del lavoro. Blocchiamo tutto - facebook.com Vai su Facebook
"Non siamo più disposti a prendere mazzate". La rabbia dei poliziotti dopo l’ennesimo corteo pro Pal - A fronte di un'altra decina di feriti, che portano a 250 il conteggio dall'inizio dell'anno per le sole manifestazioni pacifiste, gli agenti dicono basta: "Non siamo transenne umane per far sfogare qu ... Secondo msn.com
Violenze al corteo Pro Pal a Udine: feriti due giornalisti - Israele: scontri con la polizia, feriti due giornalisti. Si legge su corrierenazionale.it
Corteo pro Pal oggi a Bologna, 400 attivisti bloccano i viali: traffico in tilt - I Giovani Palestinesi chiamano a raccolta studenti e lavoratori col ritrovo in piazza Maggiore: “Vogliamo una pace giusta per Gaza” ... Secondo msn.com