Energie per il futuro dell’export Sace ascolta le imprese | via al roadshow in tutta Italia

Prenderà il via a Milano il prossimo 29 ottobre “Energie per il futuro dell’export’, il roadshow itinerante di Sace dedicato al dialogo e all’ascolto delle imprese italiane. Il percorso si svilupperà in sette tappe – da Milano a Bari, passando per Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Roma – nelle sedi territoriali di Sace. Obiettivo del roadshow, spiega una nota, sarà di raccogliere i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, “per poter poi scrivere insieme le strategie e gli strumenti Sace del prossimo futuro per valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell’export, con una attenzione particolare alle principali filiere, distretti e settori strategici del Made in Italy”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

