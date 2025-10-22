Energia pulita | dalla Regione nuovo bando per gli enti pubblici che investono in rinnovabili

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta della Regione Liguria ha approvato il nuovo bando finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale. La misura, a valere sul Pr Fesr 2021-2027, sarà attiva dal 27 novembre al 12 dicembre (offline dal 4 novembre), accedendo al Sistema 'Bandi On. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

energia pulita regione nuovoEnergia pulita: dalla Regione nuovo bando per gli enti pubblici che investono in rinnovabili - Tra gli enti pubblici che potranno presentare domanda rientrano la Città Metropolitana di Genova e i Comuni con popolazione entro i 40 mila abitanti ... Si legge su msn.com

energia pulita regione nuovoFirenze ed energia pulita dall’Arno: inaugurata la briglia di San Niccolò - Firenze ed energia pulita dall’Arno: inaugurata la briglia di San Niccolò, produrrà energia rinnovabile per circa 1. ecodallecitta.it scrive

energia pulita regione nuovoApple investe nelle rinnovabili in Italia grazie a un accordo con Engie - Engie realizzerà quattro nuove centrali (due fotovoltaiche e due eoliche) e ripotenzierà una eolica; Apple acquisterà l'80% dell'output. Da hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Energia Pulita Regione Nuovo