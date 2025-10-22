Endrick Juventus novità sulla stellina del Real Madrid | la partenza a gennaio è un’opzione ma… Il punto sul futuro del brasiliano

Endrick Juventus, l’esperto di mercato chiarisce i termini dell’operazione: i Blancos non vogliono cederlo a titolo definitivo, il brasiliano.. Una suggestione che resta viva, ma con contorni ben definiti. L’ipotesi di vedere  Endrick  con la maglia della  Juventus  a gennaio continua a tenere banco, ma l’esperto di mercato   F abrizio Romano  ha voluto fare chiarezza sulla reale fattibilità e sulla natura dell’operazione. Se da un lato l’interesse bianconero è concreto, dall’altro il  Real Madrid  non ha alcuna intenzione di privarsi a titolo definitivo del suo gioiello. Endrick Juventus: la verità sul possibile affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Endrick Juventus, novità sulla stellina del Real Madrid: la partenza a gennaio è un’opzione ma… Il punto sul futuro del brasiliano

