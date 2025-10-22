Empoli l' allarme delle educatrici | Col liceo occupato rimaniamo senza stipendio'
Empoli (Firenze), 22 ottobre 2025 - Striscioni, protesta e stop alle lezioni, così si era svegliato ieri mattina il liceo Virgilio di Empoli, con studenti e studentesse che hanno dichiarato occupazione per esprimere vicinanza al popolo palestinese. Ma oggi c'è un'altra novità riassunta nello slogan: " Istituto occupato, educatore disoccupato". Con queste parole infatti le 30 educatrici scolastiche in servizio all'istitutondenunciano la propria situazione lavorativa: " Se si ferma la didattica per un qualsiasi motivo come un'occupazione, noi non siamo pagati. Ancora una volta, è l'educatore a subire gli eventi che coinvolgono il regolare andamento dell'orario scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
La Cgil di Livorno lancia l'allarme. L'Ineos, fabbrica chimica che a Rosignano occupa 400 dipendenti, rischia la chiusura. Serve il conivolgimento del governo italiano che faccia squadra con l'Europa- spiega il sindacato Susanna Giusti - facebook.com Vai su Facebook
Empoli, l'allarme delle educatrici: "Col liceo occupato rimaniamo senza stipendio' - Assistono ragazzi con disabilità o svantaggio e sono dipendenti di una cooperativa. Scrive lanazione.it
Liceo Virgilio di Empoli occupato, critiche e offese agli studenti sui social. Le reazioni - Dopo l’occupazione di martedì 21 ottobre del liceo Virgilio di Empoli da parte degli studenti, in segno di solidarietà con la Palestina e contro ogni ... Segnala gonews.it
Liceo Virgilio di Empoli occupato: le reazioni dalla politica - Dopo l’occupazione di martedì 21 ottobre del liceo Virgilio di Empoli da parte degli studenti, in segno di solidarietà con la Palestina e contro ogni ... Lo riporta gonews.it