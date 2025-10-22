Empoli l' allarme delle educatrici | Col liceo occupato rimaniamo senza stipendio'

Empoli (Firenze), 22 ottobre 2025 - Striscioni, protesta e stop alle lezioni, così si era svegliato ieri mattina il liceo Virgilio di Empoli, con studenti e studentesse che hanno dichiarato occupazione per esprimere vicinanza al popolo palestinese. Ma oggi c'è un'altra novità riassunta nello slogan: " Istituto occupato, educatore disoccupato". Con queste parole infatti le 30 educatrici scolastiche in servizio all'istitutondenunciano la propria situazione lavorativa: " Se si ferma la didattica per un qualsiasi motivo come un'occupazione, noi non siamo pagati. Ancora una volta, è l'educatore a subire gli eventi che coinvolgono il regolare andamento dell'orario scolastico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

