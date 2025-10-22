Emozioni e tante persone a Villa Gioli
Un territorio da scoprire perchè ci sono bellezze che possono essere volano di promozione. Tanta gente ha preso parte alla visita di Villa Gioli, autentico gioiello della campagna faugliese. A fare gli onori di casa la famiglia Cerrina Feroni, diretta discendente dei fratelli Francesco e Luigi Gioli: Barbara Cerrina Feroni è stata la guida d’eccezione per i visitatori, tanti al punto da dover essere divisi in due gruppi. Dopodiché, sosta al piano terra per un tè o una tisana dell’azienda Royal Tea di Fauglia. Successivamente, nello splendido giardino della Villa, il professor Mattia Patti, docente di arte contemporanea all’Università di Pisa, ha tenuto il suo intervento: "Questo luogo è particolarmente importante sia perché vi hanno vissuto tanti artisti molto importanti oltre ai Gioli, sia perché è immerso in una natura, in un paesaggio che non subito violente trasformazioni", ha sottolineato Patti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
