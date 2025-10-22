Un territorio da scoprire perchè ci sono bellezze che possono essere volano di promozione. Tanta gente ha preso parte alla visita di Villa Gioli, autentico gioiello della campagna faugliese. A fare gli onori di casa la famiglia Cerrina Feroni, diretta discendente dei fratelli Francesco e Luigi Gioli: Barbara Cerrina Feroni è stata la guida d’eccezione per i visitatori, tanti al punto da dover essere divisi in due gruppi. Dopodiché, sosta al piano terra per un tè o una tisana dell’azienda Royal Tea di Fauglia. Successivamente, nello splendido giardino della Villa, il professor Mattia Patti, docente di arte contemporanea all’Università di Pisa, ha tenuto il suo intervento: "Questo luogo è particolarmente importante sia perché vi hanno vissuto tanti artisti molto importanti oltre ai Gioli, sia perché è immerso in una natura, in un paesaggio che non subito violente trasformazioni", ha sottolineato Patti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emozioni e tante persone a Villa Gioli