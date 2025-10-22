Emozioni e tante persone a Villa Gioli

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un territorio da scoprire perchè ci sono bellezze che possono essere volano di promozione. Tanta gente ha preso parte alla visita di Villa Gioli, autentico gioiello della campagna faugliese. A fare gli onori di casa la famiglia Cerrina Feroni, diretta discendente dei fratelli Francesco e Luigi Gioli: Barbara Cerrina Feroni è stata la guida d’eccezione per i visitatori, tanti al punto da dover essere divisi in due gruppi. Dopodiché, sosta al piano terra per un tè o una tisana dell’azienda Royal Tea di Fauglia. Successivamente, nello splendido giardino della Villa, il professor Mattia Patti, docente di arte contemporanea all’Università di Pisa, ha tenuto il suo intervento: "Questo luogo è particolarmente importante sia perché vi hanno vissuto tanti artisti molto importanti oltre ai Gioli, sia perché è immerso in una natura, in un paesaggio che non subito violente trasformazioni", ha sottolineato Patti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

emozioni e tante persone a villa gioli

© Lanazione.it - Emozioni e tante persone a Villa Gioli

Argomenti simili trattati di recente

emozioni tante persone villaEmozioni e tante persone a Villa Gioli - Un territorio da scoprire perchè ci sono bellezze che possono essere volano di promozione. Scrive lanazione.it

emozioni tante persone villaReggio, a Villa San Giuseppe il giardino di Piazza Umberto I intitolato a San Carlo Acutis – FOTO - Un pomeriggio di fede e condivisione per l’intitolazione del giardino di Villa San Giuseppe al beato Carlo Acutis ... Riporta citynow.it

La storia di Pietro e il suo papà: “Tante belle persone”, il libro che celebra l’umanità dietro la cura – L’ESTRATTO IN ESCLUSIVA - Tante belle persone di Paolo Tallini (Prefazione di Franco Locatelli e Introduzione di Sabina Chiaretti), in libreria dal 16 ottobre per Compagnia Editoriale Aliberti, è un racconto che non può non ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Emozioni Tante Persone Villa