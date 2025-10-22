Emozione e parole inciampate | Laura Nargi presenta la sua corsa alle Regionali

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ufficializzazione della candidatura alle prossime elezioni regionali, Laura Nargi ha deciso di metterci la faccia — letteralmente. Visibilmente emozionata, l’ex sindaca di Avellino ha parlato al pubblico con il fervore di chi ci crede, ma anche con la spontaneità di chi non sempre riesce a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

