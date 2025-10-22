Emma il toccante ricordo per papà Rosario con una chitarra speciale | Mi tremano le mani

Emma Marrone torna a condividere un pensiero speciale per suo padre Rosario. La cantante, che non ha mai nascosto quanto fosse il pilastro della sua vita e della sua carriera, ha pubblicato sui social un momento molto toccante: una chitarra, la musica e quel filo invisibile che continua a legarla a lui. Emma, il toccante ricordo per papà Rosario. Donna forte, voce potente e la consapevolezza che, per essere davvero se stesse, non serve nascondere le proprie fragilità. Emma Marrone, nel corso di una carriera che ha saputo costruirsi passo dopo passo, non ha mai voluto costruire un personaggio. La cantante si è sempre raccontata nel bene e nel male, condividendo successi ma anche ferite molto dolorose: la malattia con cui ha dovuto convivere e la perdita di suo papà Rosario, venuto a mancare nel 2022 a causa della leucemia. 🔗 Leggi su Dilei.it

