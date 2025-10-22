Emily in Paris – Stagione 5 | il teaser e le nuove immagini della serie
Sono da oggi disponibili il teaser trailer e le nuove immagini dell’attesissima Emily in Paris – Stagione 5. In questa nuova avventura, Emily intraprende la dolce vita a Venezia e affronta ogni svolta che la vita le presenta. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. La trama di Emily in Paris – Stagione 5. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
