Emily in Paris S5 | Il teaser trailer della nuova stagione
Netflix ha svelato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, la fortunata serie con protagonista Lily Collins. Reduce da una quarta stagione capace di debuttare direttamente al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi, la serie di successo Emily in Paris si appresta a tornare sul catalogo di Netflix a partire dal 18 dicembre 2025. Nell’attesa, quest’oggi vi proponiamo il teaser trailer ufficiale da poco diffuso. Guardate qui il teaser trailer di Emily in Paris S5 Qual è la trama della stagione 5 di Emily in Paris?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Argomenti simili trattati di recente
Il basco è l’accessorio che al meglio rappresenta lo stile francese: ed è di grande tendenza nell’autunno inverno in corso. Non è un caso che sia l’accessorio più amato anche da Lily Collins in “Emily in Paris”. Protegge la testa dal freddo, ma questo pezzo è di - facebook.com Vai su Facebook
Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione - Come già preannunciato dalla passata stagione, i nuovi episodi della serie Netflix seguiranno la fuga romantica della protagonista, sempre interpretata da Lily Collins, con Marcello. Segnala movieplayer.it
“Emily in Paris”: il primo teaser trailer della quinta stagione - Le avventure di Lily Collins continuano tra Roma e Venezia nella nuova stagione in arrivo il 18 dicembre su Netflix ... Secondo sorrisi.com
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5 - La quinta stagione di Emily in Paris arriva il 18 dicembre su Netflix ripartendo dall'Italia: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che sappiamo. Scrive comingsoon.it