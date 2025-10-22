emily in paris rilasciato da netflix il trailer della stagione 5 ambientata a roma

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer e le prime immagini della quinta stagione di “ Emily in Paris “. La nuova stagione, che vede Lily Collins nei panni di Emily Cooper, segue la protagonista mentre inizia un nuovo viaggio tra Roma e Parigi. Dal trailer, la nuova stagione mostrerà la storia d’amore tra Marcello ed Emily, un’avventura in barca, un viaggio on the road e qualche festa sfarzosa. “ Il cast e la troupe di ‘Emily in Paris’ sono entusiasti di iniziare le riprese della quinta stagione nella Città Eterna “, ha dichiarato il creatore Darren Star a Netflix all’inizio delle riprese della quinta stagione a maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

