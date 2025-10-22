Emily in Paris | le prime immagini della quinta stagione della serie Netflix
Le prime immagini della quinta stagione di Emily in Paris ci trasportano a Roma, dove Emily ha preso in mano le redini dell’Agence Grateau. L’arrivo nella Città Eterna segnerà per lei un nuovo capitolo professionale e personale. Tra il fascino delle piazze italiane e il ritmo frenetico della vita lavorativa, la protagonista — interpretata da Lily Collins — dovrà imparare a destreggiarsi tra sfide creative e dinamiche sentimentali inaspettate. Ma non tutto procederà come previsto. Un progetto su cui Emily nutrirà grandi aspettative si rivelerà invece un fallimento, portando con sé delusioni che investiranno tanto il cuore quanto la carriera. 🔗 Leggi su Panorama.it
