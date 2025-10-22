Emily in Paris 5 tra Roma e Parigi | il trailer svela amori e svolte

Una finestra che si spalanca su Roma, un bacio rubato, la promessa di nuovi inizi: il primo teaser di Emily in Paris 5 ci trascina in un viaggio che nasce in Italia e non dimentica Parigi. Un assaggio breve, acceso di dettagli, che suggerisce tanto cuore e la consueta corsa contro il tempo tra lavoro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Emily in Paris 5, tra Roma e Parigi: il trailer svela amori e svolte

