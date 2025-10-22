Emily in Paris 5 | Roma la Vespa e i colpi di scena Qui tutto è possibile
“ A Roma tutto è possibile ”: è con questa promessa che Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, serie di successo creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins. La nuova stagione, in arrivo in streaming dal 18 dicembre, porta la protagonista nel cuore dell’Italia, tra le meraviglie della Capitale e i canali incantati di Venezia. Dopo il finale della quarta stagione, in cui Emily lasciava Parigi per seguire Marcello (interpretato dall’attore italiano Eugenio Franceschini ) e aprire la sede romana dell’ Agence Grateau, la quinta stagione si apre con un’immersione nella " dolce vita ": giri in Vespa, feste esclusive, abbracci romantici davanti ai monumenti della Città Eterna, e persino un’escursione in motoscafo a Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Il basco è l’accessorio che al meglio rappresenta lo stile francese: ed è di grande tendenza nell’autunno inverno in corso. Non è un caso che sia l’accessorio più amato anche da Lily Collins in “Emily in Paris”. Protegge la testa dal freddo, ma questo pezzo è di - facebook.com Vai su Facebook
Emily In Paris 5, "a Roma tutto è possibile" - Viaggi In vespa, in macchina, baci e abbracci romantici tra le bellezze della città eterna e gite in motoscafo a Venezia. Segnala msn.com
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5 - La quinta stagione di Emily in Paris arriva il 18 dicembre su Netflix ripartendo dall'Italia: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che sappiamo. Da comingsoon.it
Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione - Come già preannunciato dalla passata stagione, i nuovi episodi della serie Netflix seguiranno la fuga romantica della protagonista, sempre interpretata da Lily Collins, con Marcello. Come scrive movieplayer.it