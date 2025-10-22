Emily in Paris 5 | Roma la Vespa e i colpi di scena Qui tutto è possibile

“ A Roma tutto è possibile ”: è con questa promessa che Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, serie di successo creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins. La nuova stagione, in arrivo in streaming dal 18 dicembre, porta la protagonista nel cuore dell’Italia, tra le meraviglie della Capitale e i canali incantati di Venezia. Dopo il finale della quarta stagione, in cui Emily lasciava Parigi per seguire Marcello (interpretato dall’attore italiano Eugenio Franceschini ) e aprire la sede romana dell’ Agence Grateau, la quinta stagione si apre con un’immersione nella " dolce vita ": giri in Vespa, feste esclusive, abbracci romantici davanti ai monumenti della Città Eterna, e persino un’escursione in motoscafo a Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

