Emily in Paris 5 a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione

Come già preannunciato dalla passata stagione, i nuovi episodi della serie Netflix seguiranno la fuga romantica della protagonista, sempre interpretata da Lily Collins, con Marcello. Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris. Come già noto da tempo, la nuova stagione, con Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, segue la protagonista con la passione per Parigi e la Francia mentre intraprende un nuovo viaggio a Roma. A giudicare dalle prime immagini, la nuova stagione vedrà l'intensificarsi della storia d'amore tra Marcello ed Emily, dato che li vediamo compiere un'avventura in barca, un viaggio on the road e partecipare ad alcune feste sfarzose. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione

News recenti che potrebbero piacerti

Il basco è l’accessorio che al meglio rappresenta lo stile francese: ed è di grande tendenza nell’autunno inverno in corso. Non è un caso che sia l’accessorio più amato anche da Lily Collins in “Emily in Paris”. Protegge la testa dal freddo, ma questo pezzo è di - facebook.com Vai su Facebook

Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione - Come già preannunciato dalla passata stagione, i nuovi episodi della serie Netflix seguiranno la fuga romantica della protagonista, sempre interpretata da Lily Collins, con Marcello. Riporta movieplayer.it

Emily in Paris, Lily Collins sbarca a Roma nel trailer della quinta stagione! - Emily in Paris 5 arriva su Netflix il 18 dicembre 2025: nel trailer, Lily Collins vola a Roma e Venezia tra amore, segreti e nuovi inizi. bestmovie.it scrive

Emily in Paris 5, il trailer della nuova stagione della serie Netflix: a Roma tutto è possibile - Netflix ha distribuito il primo teaser della quinta stagione di Emily in Paris, serie comedy con Lily Collins sulla fresca agente di comunicazione divisa tra carriera e amori: come noto, in questo ... Come scrive msn.com