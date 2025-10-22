Emergenza furti controlli potenziati nella cintura urbana

Padovaoggi.it | 22 ott 2025

Da qualche settimana il fenomeno dei reati predatori sta attanagliando i territori dell'immediata cintura urbana di Padova. Ecco perché i carabinieri stanno intensificando i controlli al fine di garantire a cittadini e commercianti la necessaria sicurezza. Nel corso della serata di ieri 21. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

