Emanuela Aureli protagonista al Don Bosco
Domenica 26 ottobre si apre ufficialmente il cartellone Gold del Teatro Don Bosco. Dopo gli applauditi spettacoli "La Gatta" ed il "Berretto a Sonagli" che hanno avuto il compito di aprire la stagione Silver, adesso il sipario si apre su quella Gold. L'overture spetta ad Emanuela Aureli, nota.
Domenica 26 ottobre ore 18.30 al teatro don Bosco di Caserta EMANUELA AURELI con lo spettacolo super comicissimo "Mamma ho perso... l'Aureli" Per info e biglietti: Botteghino 3283204632
Domenica 26 Emanuela Aureli apre la stagione Gold del Don Bosco - L'overture spetta ad Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico.