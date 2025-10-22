Elvira Notari la prima regista italiana | ospite Valerio Ciriaci al Cinema Partenio

A 150 anni dalla nascita di Elvira Notari, pioniera assoluta del cinema italiano e prima regista donna del nostro Paese, il suo nome torna finalmente a occupare il posto che merita nella storia della settima arte. Lo fa attraverso il film "Elvira Notari. Oltre il silenzio" di Valerio Ciriaci, che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

