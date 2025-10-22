Elon Musk dona un milione di euro per i siti archeologici di Roma

Un milione di euro per finanziare il programma “Expandere Coscientiae Lumen”, i cui risultati si vedranno il 24 ottobre nella Sala del Carroccio in Campidoglio. A donarli è stata la Musk Foundation, creata da Elon Musk (l'uomo più ricco del mondo ed ex braccio destro di Donald Trump), per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

