Elon Musk dona un milione di euro per i siti archeologici di Roma

Romatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un milione di euro per finanziare il programma “Expandere Coscientiae Lumen”, i cui risultati si vedranno il 24 ottobre nella Sala del Carroccio in Campidoglio. A donarli è stata la Musk Foundation, creata da Elon Musk (l'uomo più ricco del mondo ed ex braccio destro di Donald Trump), per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

