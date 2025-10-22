Elly Schlein insulta Giorgia Meloni e governo | Fatevi aiutare
Elly Schlein attacca Giorgia Meloni. E lo fa in Aula alla Camera, dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue. "Presidente Meloni, lei oggi festeggia tre anni di governo ma gli italiani non hanno niente da festeggiare. I salari reali si sono abbassati di sette punti dal 2021, dato peggiore tra i paesi europei. La pressione fiscale è ai massimi dal 2020, avete aumentato le tasse. Secondo l'Istat sotto il suo governo sono aumentati i lavoratori poveri e le nascite sono scese: se volete contrastare la denatalità, dovete combattere la precarietà invece che aumentarla. In un anno i prezzi degli affitti sono aumentati del 10% e quelli delle stanze singole del 45%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
