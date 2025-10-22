Elizabeth Olsen | Voglio che le persone si incontrino dal vivo in sala La sua posizione contro lo streaming
L'interprete di Scarlet Witch crede nell'esperienza comunitaria del grande schermo e spiega di non voler realizzare pellicole finalizzate esclusivamente alla fruizione domestica in solitaria. Elizabeth Olsen ha le idee chiare sulla sua carriera. L'attrice ha rivelato di non voler recitare in film prodotti da studio che non hanno uscita cinematografica, valorizzando l'esperienza nella sala buia, oggi che è minacciata dallo streaming imperante. "Se un film viene realizzato in modo indipendente e venduto solo a uno streamer, allora va bene. Ma non voglio fare qualcosa in cui lo streaming sia l'unico scopo", ha detto la star Marvel nel corso di un'intervista con InStyle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
