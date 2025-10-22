Elizabeth Olsen sceglie il grande schermo | la decisione che cambia la sua carriera

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elizabeth Olsen stabilisce una condizione che seguirà per tutti i suoi film futuri. Sebbene sia nota soprattutto per aver interpretato Wanda MaximoffScarlet Witch in numerosi film del Marvel Cinematic Universe e nella serie WandaVision di Disney+, Olsen vanta una vasta filmografia. Al di fuori dell’MCU, i film di Elizabeth Olsen includono The Assessment, His Three Daughters, Wind River, Ingrid Goes West, Godzilla, La fuga di Martha  e Liberal Arts. Ha anche recitato nelle serie televisive Sorry for Your Loss e Love & Death. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

elizabeth olsen sceglie grandeElizabeth Olsen non vuole essere in film solo per lo streaming:"Importante stare insieme" - Elizabeth Olsen non vuole recitare in film che escono soltanto in streaming perché ritiene importante l'aggregazione che permette la sala cinematografica. cinema.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elizabeth Olsen Sceglie Grande