Elizabeth Olsen sceglie il grande schermo | la decisione che cambia la sua carriera
Elizabeth Olsen stabilisce una condizione che seguirà per tutti i suoi film futuri. Sebbene sia nota soprattutto per aver interpretato Wanda MaximoffScarlet Witch in numerosi film del Marvel Cinematic Universe e nella serie WandaVision di Disney+, Olsen vanta una vasta filmografia. Al di fuori dell’MCU, i film di Elizabeth Olsen includono The Assessment, His Three Daughters, Wind River, Ingrid Goes West, Godzilla, La fuga di Martha e Liberal Arts. Ha anche recitato nelle serie televisive Sorry for Your Loss e Love & Death. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
