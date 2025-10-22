Nella giornata di lunedì, a seguito di due incidenti di una certa gravità, accaduti entrambi in comune di Grottammare (la ragazzina di 12 anni urtata dallo scuolabus e l’elettricista di 52 anni caduto dalla scala), l’eliambulanza è dovuta atterrare per due volte nel campo di calcio della Grottammarese nel volgere di circa un’ora. In entrambi i casi è dovuto accorrere l’assessore Bruno Talamonti per aprire il cancello d’ingresso all’ambulanza che trasportava le persone ferite. Sono eventi che possono accadere anche di notte e ricordiamo che in un’occasione i Vigili del fuoco hanno dovuto tranciare le chiusure del cancello per accelerare l’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisoccorso, l’assessore corre ad aprire il cancello per farla posare