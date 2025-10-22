Elisabetta Soglio e Valerio Nicolosi in dialogo su Desiderio e Volontariato

Proseguono gli appuntamenti degli Stati Generali del Volontariato Bergamasco 2025 promosso da CSV Bergamo con tante realtà del territorio. Dopo aver approfondito il tema «Politica è partecipazione», ora il focus è sul “Desiderio ostinato di umanità”. Il volontariato, per quanto variegato sia, è infatti mosso da un desiderio comune: rendere più umani i contesti in cui opera. Un desiderio ostinato, che va oltre i perimetri e che apre uno sguardo rivolto al futuro. Mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18.00 in diretta streaming sul Canale YouTube CSV Bergamo, i giornalisti Elisabetta Soglio e Valerio Nicolosi, guidati dal direttore di VDossier Giulio Sensi, illustreranno come si esprime questo desiderio nelle storie che raccontano quotidianamente attraverso i loro articoli, reportage, podcast. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Elisabetta Soglio e Valerio Nicolosi in dialogo su “Desiderio e Volontariato”

Argomenti simili trattati di recente

Iscriviti all'incontro del #22ottobre in diretta streaming sul Canale YouTube del CSV Bergamo I giornalisti Elisabetta Soglio e Valerio Nicolosi, guidati dal direttore di VDossier Giulio Sensi, illustreranno come si esprime il d - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Valerio Nicolosi cita fonti di Israele: "Mi dicono che interverranno attorno alle 80 miglia" - Flotilla verso Gaza, il commento di Valerio Nicolosi ospite a Tagadà: "Da fonti di Israele che ho, mi dicono che attorno alle 80 miglia potrebbero palesarsi le navi israeliane per un intervento. Scrive la7.it

Valerio Nicolosi e Scanner sbarcano su Fanpage, perché abbiamo bisogno di accendere la luce sul mondo - Siamo molto contenti di annunciare che dall’8 settembre, Valerio Nicolosi e il suo podcast, Scanner, entreranno a far parte della squadra di Fanpage, ampliando la nostra offerta di contenuti di ... Secondo fanpage.it