Elisabetta Gregoraci shock | il padre denunciato per stalking e violenze

Shock nel mondo dello spettacolo: l’ex compagna di Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci, denuncia anni di maltrattamenti e racconta il suo incubo Cosa si nasconde dietro una storia d’amore durata 12 anni? A volte, dolore. Silenzio. E un coraggio che arriva tardi, ma arriva. La denuncia che ha scosso il mondo dello spettacolo coinvolge Mario Gregoraci, padre della nota showgirl Elisabetta Gregoraci. La sua ex compagna, Rosita Gentile, ha deciso di raccontare il proprio inferno: maltrattamenti e stalking, subiti per oltre un decennio. Ha scelto di parlare solo ora, dopo aver trovato la forza di trasformare la paura in voce. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Elisabetta Gregoraci shock: il padre denunciato per stalking e violenze

