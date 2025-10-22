Elisabetta Gregoraci la testimonianza che inchioda il padre | la rivelazione della ex compagna è atroce

Dopo dodici anni di relazione fatta, secondo le sue accuse, di violenze fisiche e psicologiche, Rosita Gentile, fashion designer di 56 anni, ha deciso di denunciare l’ex compagno, Mario Gregoraci, per maltrattamenti e stalking. Una scelta difficile, maturata dopo anni di silenzi e ritorni, ma inevitabile. “Ho sperato fino all’ultimo che potesse cambiare”, racconta a Fanpage.it. “Ma le cose sono sempre peggiorate”. Leggi anche: Ho perso un bambino così”. Denunciato il padre di Elisabetta Gregoraci. Le parole atroci dell’ex compagna L’accusa è pesante e coinvolge non solo la dimensione personale, ma anche un nome noto nel panorama mediatico calabrese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

