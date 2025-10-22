Elicottero si schianta in val Pusteria intervento di soccorso complicato

Allarme in val Pusteria, Alto Adige, dove i soccorritori stanno tentando di intervenire in aiuto dell'equipaggio di un elicottero che si è schiantato sulle montagne del Gruppo Fanes. Al momento non sono stati resi noti i dettagli del tragico incidente, ma sul luogo è tuttora in corso una vasta operazione che sta coinvolgendo numerose squadre di vigili del fuoco, carabinieri e volontari, nonché l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. L'allarme è scattato intorno alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 22 ottobre, quando una richiesta di intervento è stata inoltrata alla Centrale unica per le emergenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

