Elicottero precipita sulle montagne di Fanes in val Pusteria | almeno un ferito è in fin di vita

Ilgazzettino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOLZANO - Un grave incidente in elicottero si è verificato oggi, mercoledì 22 ottobre, in val Pusteria, Alto-Adige. Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

