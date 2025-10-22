Elicottero precipita sul Gruppo di Fanes in val Pusteria a Bolzano un ferito grave nell' incidente
Nell'incidente dell'elicottero a Fanes è rimasto gravemente ferito il pilota, l'unico a bordo: il mezzo è precipitato tra gli alberi in una zona impervia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Allarme in Val Pusteria: elicottero precipita sulle montagne di Fanes, squadre di soccorso sul posto
Elicottero carico di tronchi si schianta contro un albero e precipita sulle montagne di Fanes: il pilota è in fin di vita
Un grave incidente in elicottero si è verificato oggi, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 18 in val Pusteria, Alto-