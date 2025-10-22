Elicottero precipita in Val Pusteria ricerche in corso nel gruppo di Fanes
Momenti di grande tensione in Val Pusteria, dove un elicottero è rimasto coinvolto in un incidente nella zona del Gruppo di Fanes, in provincia di Bolzano. La dinamica non è ancora chiara e le cause dell’impatto restano per ora ignote, ma la macchina dei soccorsi è pienamente operativa da diverse ore, con tutti i mezzi disponibili impegnati nella zona. Sul posto sono presenti Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri e Guardia di finanza, con squadre di ricerca che stanno perlustrando l’area anche con l’ausilio di elicotteri dotati di visori notturni, indispensabili per operare nel buio e nelle condizioni difficili dell’alta montagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
