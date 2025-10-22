Elicottero precipita in Alto Adige | grave il pilota

Un elicottero precipitato in Alto Adige. Una persona è rimasta gravemente ferita. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel gruppo dolomitico di Fanes. Si tratterebbe del pilota del velivolo. L’operazione di soccorso ha visto coinvolti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i carabinieri. Probabile che l’elicottero fosse utilizzato per i lavori boschivi in corso in questi giorni nella zona sopra il rifugio Fanes. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

