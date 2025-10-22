Elicottero precipita in Alto Adige | grave il pilota

Lapresse.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elicottero precipitato in Alto Adige. Una persona è rimasta gravemente ferita. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel gruppo dolomitico di Fanes. Si tratterebbe del pilota del velivolo. L’operazione di soccorso ha visto coinvolti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i carabinieri. Probabile che l’elicottero fosse utilizzato per i lavori boschivi in corso in questi giorni nella zona sopra il rifugio Fanes. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elicottero precipita in alto adige grave il pilota

© Lapresse.it - Elicottero precipita in Alto Adige: grave il pilota

Altre letture consigliate

elicottero precipita alto adigeElicottero precipita in Alto Adige: grave il pilota - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel gruppo ... Come scrive lapresse.it

elicottero precipita alto adigeElicottero carico di tronchi si schianta contro un albero e precipita sulle montagne di Fanes: il pilota è in fin di vita - Elicottero con un carico di alberi precipita a circa un chilometro dal rifugio. Si legge su ilgazzettino.it

elicottero precipita alto adigeElicottero precipitato in montagna, il pilota trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Maxi intervento dei soccorritori - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano il pilota dell'elicottero che è precipitato sulle montagne dell'Alto Adige. Da ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Precipita Alto Adige