Elezioni regionali Biondo non sarà candidata dopo l' arresto Stoccata di Fico a Cirielli
Veronica Biondo non sarà candidata alle prossime regionali. Lo conferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello dopo l'inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso che ha coinvolto la vicesindaca di Santa Maria a Vico, finita agli arresti domiciliari. Martusciello: “Biondo non sarà in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
