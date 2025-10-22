Elezioni regionali Biondo non sarà candidata dopo l' arresto Stoccata di Fico a Cirielli

Casertanews.it | 22 ott 2025

Veronica Biondo non sarà candidata alle prossime regionali. Lo conferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello dopo l'inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso che ha coinvolto la vicesindaca di Santa Maria a Vico, finita agli arresti domiciliari. Martusciello: “Biondo non sarà in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

