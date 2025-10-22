Elezioni regionali 2025 Piscitelli in campo con ' Alleanza Verdi Sinistra' Dalla parte delle persone

Giuseppe Piscitelli, figura di spicco della sinistra casertana, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 nella lista di Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno del candidato presidente Roberto Fico.Una decisione maturata, come spiega lo stesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

ELEZIONI REGIONALI 2025 Domenica 23 e Lunedì 24 Novembre 2025 gli Elettori della Regione Veneto sono chiamati alle urne per eleggere il Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio Regionale del Veneto. Al link sotto, tutte le informazioni utili: - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X

Elezioni regionali 2025. 'A testa alta' ufficializza gli 8 candidati all'evento con De Luca | FOTO - Pubblico delle grandi occasioni al Russo Center di Pastorano, dove ieri sera, martedì 21 ottobre 2025, si è tenuta la presentazione del libro “La Sfida” del Presidente della Regione Campania Vincenzo ... Riporta casertanews.it

REGIONALI. Alfonso Piscitelli spiega i motivi della sua scelta di lasciare Fdi e di abbracciare la Lega - Il consigliere regionale uscente della Campania ha annunciato ieri la sua adesione al gruppo della Lega in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Come scrive casertace.net

VERSO LE REGIONALI - Colpo di scena a Caserta, il consigliere regionale uscente Piscitelli lascia Fratelli d’Italia e passa nella Lega - Colpo di scena a poco meno di dieci giorni dalla presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali della Campania. Segnala casertafocus.net