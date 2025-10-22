Elezioni regionali 2025 Il più giovane candidato del M5S apre la campagna da Frignano

Domenica 26 ottobre alle ore 17, in Corso Italia 168 a Frignano, si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Aldo Simonelli, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania per la circoscrizione di Caserta, a sostegno di Roberto Fico Presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

