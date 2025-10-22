Elezioni regionali 2025 ' A testa alta' ufficializza gli 8 candidati all' evento con De Luca | FOTO
Pubblico delle grandi occasioni al Russo Center di Pastorano, dove ieri sera, martedì 21 ottobre 2025, si è tenuta la presentazione del libro “La Sfida” del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’iniziativa, promossa dal Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
