Elezioni provinciali | nel Vco si vota a dicembre per eleggere il nuovo presidente

Novaratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 dicembre si voterà per l'elezione del nuovo presidente della provincia del Vco.Il mandato dell'attuale presidente, Alessandro Lana, scade il 18 dicembre e ha già annunciato che non si candiderà. Ad essere chiamati alle urne sono i sindaci e i consiglieri comunali di 73 comuni su 74: sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

elezioni provinciali vco votaElezioni, in primavera si vota in 14 Comuni bergamaschi - Sono i Municipi «prorogati» a causa del Covid. Si legge su ecodibergamo.it

elezioni provinciali vco votaElezioni Calabria, Vito Pitaro spacca: 12mila voti. Nessun consigliere vibonese riconfermato tranne… Alecci - Passano da quattro a uno gli esponenti politici che rappresentano la provincia di Vibo in Consiglio regionale. Riporta ilvibonese.it

Elezioni provinciali, si vota lunedì dalle 8 alle 20 - E sono tutti amministratori comunali: consiglieri e sindaci, stessa caratteristica per gli elettori ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Provinciali Vco Vota