Elezioni Casa Comune chiama a raccolta i cittadini | Un primo confronto
Il clima elettorale si fa sempre più intenso a Mandello. Il gruppo di opposizione di Casa Comune invita la cittadinanza alla serata pubblica “Il noi è più forte dell’io” in programma mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 presso il cineteatro Fabrizio De André.L’incontro sarà un momento di dialogo e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L'assessore regionale Gianni Stea ha trovato un accordo con i renziani di Casa riformista e i socialisti per le elezioni regionali in Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Casa Riformista è la vera novità delle Elezioni Regionali. Se ci concentriamo sui problemi quotidiani degli italiani, vinceremo anche le Politiche #elezionitoscana - X Vai su X
Elezioni, Casa Comune chiama a raccolta i cittadini: "Un primo confronto" - Il 5 novembre al cineteatro momento di dialogo e riflessione collettiva: fra gli argomenti giovani, cultura, sociale, ambiente ... Secondo leccotoday.it
Elezioni regionali, le interviste ai candidati: Tommaso Triberti (Casa Riformista) - Il Filo ha rivolto alcune domande ai candidati mugellani alle elezioni regionali e ai consiglieri regionali uscenti del nostro collegio. Da ilfilo.net
Elezioni in Toscana: ecco come potrebbe essere il prossimo consiglio regionale. FdI fa i conti, FI «chiama» Calenda, guerra Ceccardi-Vannacci nella Lega - «Io ci credo» ripete dopo l’ufficializzazione della sua candidatura per il centrodestra il sindaco FdI, Alessandro Tomasi. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it