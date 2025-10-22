Eleonora Lastrucci e Fabrizio Paoletti uniscono talento e visione

(Adnkronos) – Una chitarra che indossa un abito d'alta moda. Un simbolo di bellezza, arte e, soprattutto, di pace. È questo il cuore del progetto, presentato sulla Terrazza Butterfly dell’Hotel Il Tornabuoni, nel centro storico di Firenze. Un evento esclusivo che ha acceso i riflettori su una collaborazione senza precedenti tra due eccellenze toscane: la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Japan? • Abito di Eleonora Lastrucci • #opera #lirica #operalirica #japan #nagasaki #concert #soprano #operasinger #francescamaionchi #francescamaionchi_official #francescamaionchisoprano #travel #giappone - facebook.com Vai su Facebook

Eleonora Lastrucci e Fabrizio Paoletti uniscono talento e visione - È questo il cuore del progetto, presentato sulla Terrazza Butterfly dell’Hotel Il Tornabuoni, nel c ... Lo riporta adnkronos.com

Eleonora Lastrucci: Glamour e Sostenibilità dell'Haute Couture italiana - Eleonora Lastrucci, una delle figure più brillanti dell’Haute Couture italiana, capace di trasformare la moda in una forma d’arte che unisce tradizione e modernità, nel 2024, ha consolidato la sua ... milanofinanza.it scrive

Le creazioni di Eleonora Lastrucci illuminano le Notti Toscane al galà di Andrea Bocelli - Due muse della musica internazionale vestite in esclusiva dalla pluripremiata designer trasformano la charity dinner di ieri sera a Villa Alpabella in un trionfo di eleganza Made in Italy Firenze, 29 ... Secondo lanazione.it